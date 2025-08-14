"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і новий президент Кароль Навроцький вперше провели особисту зустріч тет-а-тет, яка тривала близько години
Про це глава уряду повідомив у Х.
"В одному ми з паном президентом стовідсотково погодилися: що у нас є улюблені сім'ї та фантастичні діти!" – написав Туск.
Onet уточнює, що розмова президента та премʼєра тривала близько години, і вони порушували закордонні питання, зокрема – війну в Україні й майбутню зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна.
За словами речника лідера Польщі Павела Шефернакера, зустріч Навроцького й Туска "була змістовною і стосувалася важливих для Польщі питань. Атмосфера була нормальною — такою, якою вона повинна бути на зустрічі прем'єр-міністра та президента".
"Це не соціальна зустріч, це зустріч двох найважливіших людей у країні", – додав він.
- У середу, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі й виступив з промовою щодо планів на посаді.
- Туск відреагував на інавгураційну промову нового президента Кароля Навроцького, сказавши, що вона демонструє його бажання заволодіти повноваженнями уряду.
