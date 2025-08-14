"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову

Про це глава уряду повідомив у Х.

"В одному ми з паном президентом стовідсотково погодилися: що у нас є улюблені сім'ї та фантастичні діти!" – написав Туск.

W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!???? — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2025

Onet уточнює, що розмова президента та премʼєра тривала близько години, і вони порушували закордонні питання, зокрема – війну в Україні й майбутню зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна.

За словами речника лідера Польщі Павела Шефернакера, зустріч Навроцького й Туска "була змістовною і стосувалася важливих для Польщі питань. Атмосфера була нормальною — такою, якою вона повинна бути на зустрічі прем'єр-міністра та президента".

"Це не соціальна зустріч, це зустріч двох найважливіших людей у країні", – додав він.