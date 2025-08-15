В окремих регіонах РФ скоротили виплати контрактникам через дефіцит бюджету, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Одноразові регіональні виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією, у низці суб’єктів РФ суттєво скорочені. Зокрема, у Башкортостані бонус зменшили з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі — з 3,1 до 1,9 млн, у Бєлгородській області — з 3 млн до 800 тис., у Нижньогородській — з 3 млн до 1,5 млн рублів.

Водночас у кількох регіонах виплати, навпаки, підвищили. У Татарстані бонус зріс до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, а в Кабардино-Балкарії збільшили суму з 1,5 до 1,8 млн.

За даними ГУР, таким чином у Росії фактично формується "кастова система", де життя громадян з різних регіонів оцінюється нерівномірно.

За січень–липень 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 61 млрд доларів, що майже вчетверо перевищує початковий план (14,6 млрд). Серед головних причин — падіння нафтогазових доходів, зрив податкових надходжень і стрімке зростання військових витрат.