В окупованому Сухумі згоріла Національна картинна галерея Абхазії: знищені понад 4 тис. картин
В окупованому Сухумі спалахнула будівля Центральної виставкової зали, в якій розташована Абхазька національна картинна галерея. Згоріли понад 4 тисячі картин
Про це пише "Ехо Кавказу".
Зазначається, що пожежа сталася минулої ночі. За даними МНС Абхазії, спалахнув другий поверх будівлі, сигнал на пульт чергового надійшов о 3 годині 38 хвилин. На ранок пожежа була локалізована, рятувальники поливали приміщення, щоб запобігти ще одному займанню.
Виконувач обов'язків міністра культури Дінара Смир заявила, що за попередніми даними в пожежі згоріло понад 4 тисячі картин і творів мистецтва. За її словами, "згоріло все", зокрема 300 робіт відомого художника Олександра Чачба-Шервашидзе.
Натомість директор Національної галереї Сурам Саканія повідомив, що, за словами пожежників, займання почалося з даху через замикання електропроводки.
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