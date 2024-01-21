В окупованому Сухумі згоріла Національна картинна галерея Абхазії: знищені понад 4 тис. картин

Про це пише "Ехо Кавказу".

Зазначається, що пожежа сталася минулої ночі. За даними МНС Абхазії, спалахнув другий поверх будівлі, сигнал на пульт чергового надійшов о 3 годині 38 хвилин. На ранок пожежа була локалізована, рятувальники поливали приміщення, щоб запобігти ще одному займанню.

Виконувач обов'язків міністра культури Дінара Смир заявила, що за попередніми даними в пожежі згоріло понад 4 тисячі картин і творів мистецтва. За її словами, "згоріло все", зокрема 300 робіт відомого художника Олександра Чачба-Шервашидзе.

Натомість директор Національної галереї Сурам Саканія повідомив, що, за словами пожежників, займання почалося з даху через замикання електропроводки.