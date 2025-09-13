Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
В Орловській області РФ на колії здетонував вибуховий пристрій: загинули двоє росгвардійців, затримується рух поїздів

Марія Музиченко
13 вересня, 2025 субота
21:48
Світ вибух, ракетна атака

На території Орловської області Росії під час перевірки залізничних колій здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули двоє росгвардійців, ще один поранений

Зміст

Про це повідомляє губернатор області Андрій Кличков.

В Орловській області РФ під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої. Внаслідок підриву загинули двоє людей, це одна людина отримала поранення.

У зв’язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка затримано рух низки поїздів далекого сполучення.

Наразі проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб причетних до підриву.

Губернатор сусідньої Курської області РФ Олександр Хінштейн  зазначив, що загинули двоє росгвардійців. Також через проведення оперативних заходів затримуються 10 залізничних складів. Серед пасажирів постраждалих немає.

Департамент транспорту Курської області організував відправку 18 автобусів, аби доставити додому тих пасажирів, які прямували до Курська.

  • 12 вересня дрони СБУ атакували російський нафтоналивний порт "Приморськ" на Балтійському морі, внаслідок чого відвантаження нафти було припинено.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
22:20
Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)
На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
21:59
Марко Рубіо
"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
20:56
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
Більше новин
