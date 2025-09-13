В Орловській області РФ на колії здетонував вибуховий пристрій: загинули двоє росгвардійців, затримується рух поїздів
На території Орловської області Росії під час перевірки залізничних колій здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули двоє росгвардійців, ще один поранений
Про це повідомляє губернатор області Андрій Кличков.
В Орловській області РФ під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої. Внаслідок підриву загинули двоє людей, це одна людина отримала поранення.
У зв’язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка затримано рух низки поїздів далекого сполучення.
Наразі проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб причетних до підриву.
Губернатор сусідньої Курської області РФ Олександр Хінштейн зазначив, що загинули двоє росгвардійців. Також через проведення оперативних заходів затримуються 10 залізничних складів. Серед пасажирів постраждалих немає.
Департамент транспорту Курської області організував відправку 18 автобусів, аби доставити додому тих пасажирів, які прямували до Курська.
- 12 вересня дрони СБУ атакували російський нафтоналивний порт "Приморськ" на Балтійському морі, внаслідок чого відвантаження нафти було припинено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе