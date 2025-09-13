В Орловській області РФ на колії здетонував вибуховий пристрій: загинули двоє росгвардійців, затримується рух поїздів

Про це повідомляє губернатор області Андрій Кличков.

В Орловській області РФ під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої. Внаслідок підриву загинули двоє людей, це одна людина отримала поранення.

У зв’язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка затримано рух низки поїздів далекого сполучення.

Наразі проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб причетних до підриву.

Губернатор сусідньої Курської області РФ Олександр Хінштейн зазначив, що загинули двоє росгвардійців. Також через проведення оперативних заходів затримуються 10 залізничних складів. Серед пасажирів постраждалих немає.

Департамент транспорту Курської області організував відправку 18 автобусів, аби доставити додому тих пасажирів, які прямували до Курська.