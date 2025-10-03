В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував Євросоюз за нездатність захистити європейські аеропорти і заявив, що дрони, які порушують повітряний рух, повинні бути збиті
Про це пише Politico.
"Чому ми не збиваємо ці дрони? — запитав О'Лірі. - Три тижні тому наша діяльність була порушена, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години".
Він нагадав, що аналогічна ситуація була минулого тижня в Данії. Це, за його словами, завдало суттєвих збоїв авіасполученню та зачепило тисячі пасажирів.
"Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій", - наголосив гендиректор авіакомпанії.
Водночас О'Лірі скептично оцінив ідею "стіни дронів", яку лідери ЄС планують обговорити на саміті в Копенгагені, вважаючи її неефективною.
"Я не думаю, що стіна для дронів має якийсь ефект. Ви вважаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" — зауважив він.
Ввечері 22 вересня у Копенгагені призупиняли роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
У ніч на 26 вересня, Данія закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту.
- Ввечері 2 жовтня, поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе