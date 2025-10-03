В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір

Про це пише Politico.

"Чому ми не збиваємо ці дрони? — запитав О'Лірі. - Три тижні тому наша діяльність була порушена, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години".

Він нагадав, що аналогічна ситуація була минулого тижня в Данії. Це, за його словами, завдало суттєвих збоїв авіасполученню та зачепило тисячі пасажирів.

"Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій", - наголосив гендиректор авіакомпанії.

Водночас О'Лірі скептично оцінив ідею "стіни дронів", яку лідери ЄС планують обговорити на саміті в Копенгагені, вважаючи її неефективною.

"Я не думаю, що стіна для дронів має якийсь ефект. Ви вважаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" — зауважив він.