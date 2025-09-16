В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв

Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, передає Укрінформ.

За його словами, США "чудово усвідомлюють, що майбутнє російської військової економіки не залежить від Угорщини та Словаччини, населення яких становить менше 50 мільйонів осіб".

"Тому я не думаю, що саме Угорщина та Словаччина тримають російську військову економіку на плаву", – сказав Бока, коментуючи контакти із Вашингтоном щодо енергетики та санкцій.

Угорський міністр також заявив, що позиція Будапешта стосовно плану ЄС з досягнення енергетичної незалежності про поступову відмову від палива з РФ залежить від альтернативних маршрутів поставок.

"Без життєздатних альтернатив не може бути змістовного обговорення зменшення залежності від російського викопного палива, оскільки це створить проблеми безпеки поставок, і угорський уряд ніколи не погодиться на жодне рішення, яке може поставити під загрозу безпеку поставок Угорщини", – додав Бока.