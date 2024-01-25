В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
Спецслужби Угорщини оголосили про те, що вони запобігли захопленню влади в країні незаконним угрупованням "Скіфська Угорщина"
Про це повідомило Національне управління поліції, пише "Європейська правда".
За словами правоохоронців, вісім підозрюваних готувалися до захоплення влади в країні, а також погрожували роззброїти угорських поліцейських і військових, якщо ті чинитимуть опір, але у вівторок на світанку цим спробам завадило Національне бюро розслідувань (НБР).
Про угруповання стало відомо після появи відео, знятого в листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують "Скіфську Угорщину", та почали озброювати вільні військові загони.
Також угруповання погрожувало заарештувати як колишніх, так і нинішніх членів уряду країни. Оскільки не можна було виключати, що члени організації мають вогнепальну зброю, НБР звернулося до Антитерористичного центру з проханням провести рейди.
Зазначають, що в операціях, проведених в адміністративних одиницях Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кішкун та Будапешт, залучили близько 150 поліцейських, які провели арешти й обшуки в 10 місцях одночасно.
Загалом арештували 11 осіб, вісім з яких – семеро чоловіків та одна жінка – допитали як підозрюваних. Серед вилучених речей також є різні документи, що заперечують існування угорської держави.
"Про рішучість угруповання свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли в кількох місцях боєприпаси, автомати, газові й сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю", – йдеться в повідомленні правоохоронців.
- 25 січня стало відомо, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву.
- 23 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Пізніше того ж дня парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Швеції у НАТО – раніше за Угорщину.
- Також цього дня стало відомо, що ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини у разі блокування допомоги Україні.
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