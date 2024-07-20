"В Україні через відключення світла не продають продукти": маніпуляції світових ЗМІ за 19 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 19 липня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "Супермаркети по всій Україні не продають продукти харчування через масові відключення електроенергії. Зупиніть НАТО і врятуйте те, що залишилося від України".

Спростування: Аварійне відключення електроенергії в Україні – це наслідки російських обстрілів української критичної інфраструктури. Тому саме Росію потрібно зупиняти, а не союзників України, які допомагають їй захищатися від російського терору.

Маніпуляція: Американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс заявила: "Володимир Путін розкриває блеф України, заявляючи, що вони завжди були готові до мирних переговорів, і фактично докази це підтверджують. Ми висвітлюємо це вже 2,5 року, ми втомилися говорити, що Росія готова припинити вогонь. Україна влаштовує політичний театр і відмовляється, а в цей час гинуть люди".

Спростування: Своїми тезами Морріс намагається зобразити Росію як єдину сторону в російсько-українській війні, яка прагне миру. Насправді Україна докладає великих зусиль для припинення війни за столом переговорів, про що свідчить Формула миру президента Володимира Зеленського та проведення Саміту миру. Натомість Росія лише імітує свою готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту, прикриваючись своєю "мирною угодою", яка по суті закликає до капітуляції України.