В уряді Фіцо розповіли про стан здоров'я прем'єра й анонсували його швидке повернення до роботи

Про це інформує Aktuality.

Однак, за його словами, попри те що Фіцо близький до повного одужання, не можна сказати, що все буде йти за планом у зв'язку зі станом його здоров'я.

"Не можна сказати, що все йде за планом", - зазначив Каліняк, відповідаючи на запитання про одужання прем'єр-міністра Фіцо після замаху.

Він підкреслив, що після замаху в травні прем'єр-міністр матиме незворотні наслідки з точки зору функціонування опорно-рухового апарату.

Водночас Каліняк додав, що стан здоров'я Фіцо покращився настільки, що президент може брати активну участь у підготовці до саміту лідерів ЄС.

Крім того, як стверджує Каліняк, найближчими днями прем'єр-міністр має з'явитися перед громадськістю.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.