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В уряді Фіцо розповіли про стан здоров'я прем'єра й анонсували його швидке повернення до роботи

30 червня, 2024 неділя
18:41
Світ Роберт Фіцо

У неділю, 30 червня, віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Каліняк розповів про стан здоров'я Фіцо, заявивши, що він "поступово наближається до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі"

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Про це інформує Aktuality.

Однак, за його словами, попри те що Фіцо близький до повного одужання, не можна сказати, що все буде йти за планом у зв'язку зі станом його здоров'я.

"Не можна сказати, що все йде за планом", - зазначив Каліняк, відповідаючи на запитання про одужання прем'єр-міністра Фіцо після замаху. 

Він підкреслив, що після замаху в травні прем'єр-міністр матиме незворотні наслідки з точки зору функціонування опорно-рухового апарату.

Водночас Каліняк додав, що стан здоров'я Фіцо покращився настільки, що президент може брати активну участь у підготовці до саміту лідерів ЄС.

Крім того, як стверджує Каліняк, найближчими днями прем'єр-міністр має з'явитися перед громадськістю. 

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.  

Теги:
політика
Словаччина
Фіцо
Роберт Фіцо
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