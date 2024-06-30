В уряді Фіцо розповіли про стан здоров'я прем'єра й анонсували його швидке повернення до роботи
У неділю, 30 червня, віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Каліняк розповів про стан здоров'я Фіцо, заявивши, що він "поступово наближається до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі"
Про це інформує Aktuality.
Однак, за його словами, попри те що Фіцо близький до повного одужання, не можна сказати, що все буде йти за планом у зв'язку зі станом його здоров'я.
"Не можна сказати, що все йде за планом", - зазначив Каліняк, відповідаючи на запитання про одужання прем'єр-міністра Фіцо після замаху.
Він підкреслив, що після замаху в травні прем'єр-міністр матиме незворотні наслідки з точки зору функціонування опорно-рухового апарату.
Водночас Каліняк додав, що стан здоров'я Фіцо покращився настільки, що президент може брати активну участь у підготовці до саміту лідерів ЄС.
Крім того, як стверджує Каліняк, найближчими днями прем'єр-міністр має з'явитися перед громадськістю.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.25Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе