В Японії новий прем’єр розпустив парламент до виборів 27 жовтня
У середу, 9 жовтня, новопризначений прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба формально розпустив Нижню палату парламенту до проведення дострокових виборів у країні
Про це повідомляє Kyodo News.
"Я вирішив розпустити Палату, щоб отримати пряму думку громадськості, адже дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом, захищаючи Японію та її народ", - сказав Ішіба під час парламентських дебатів.
Зазначається, що рішення Ішіби щодо розпуску Нижньої палати парламенту Японії стало найшвидшим з часів завершення війни в країні - лише через 8 днів після вступу на посаду очіьника уряду.
Кабінет міністрів Ішіби схвалив план розпуску парламенту вранці 9 жовтня. Політична виборча кампанія розпочнеться 15 жовтня, а дострокові вибори заплановані на 27 жовтня.
Водночас нинішній термін повноважень членів Нижньої палати парламенту закінчувався в жовтні 2025 року.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда подав у відставку разом зі своїм кабінетом, його наступником став очільник Ліберально-демократичної партії Шігеру Ісіба.
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