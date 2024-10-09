В Японії новий прем’єр розпустив парламент до виборів 27 жовтня

Про це повідомляє Kyodo News.

"Я вирішив розпустити Палату, щоб отримати пряму думку громадськості, адже дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом, захищаючи Японію та її народ", - сказав Ішіба під час парламентських дебатів.

Зазначається, що рішення Ішіби щодо розпуску Нижньої палати парламенту Японії стало найшвидшим з часів завершення війни в країні - лише через 8 днів після вступу на посаду очіьника уряду.

Кабінет міністрів Ішіби схвалив план розпуску парламенту вранці 9 жовтня. Політична виборча кампанія розпочнеться 15 жовтня, а дострокові вибори заплановані на 27 жовтня.

Водночас нинішній термін повноважень членів Нижньої палати парламенту закінчувався в жовтні 2025 року.