В Японії перекинувся танкер-хімовоз: 5 членів екіпажу зникли безвісти
У середу, 20 березня, біля берегів Японії перекинувся танкер-хімовоз під прапором Південної Кореї: шістьох членів екіпажу врятували, п'ятеро зникли безвісти
Про це інформує The Japan Times, посилаючись на берегову охорону Японії.
Вказано, що екіпаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun, який стояв на якорі біля берегів острова Муцуре у префектурі Ямагуті, звернувся по допомогу близько 07:05 ранку, повідомивши, що судно перекидається.
Танкер перевозив близько 980 метричних тонн акрилової кислоти, його екіпаж складався з 11 людей - вісьмох індонезійців, двох південнокорейців і одного китайця.
За даними берегової охорони, шістьох членів екіпажу врятували, ще п'ятьох, які зникли безвісти, розшукують.
Раніше місцева метеорологічна обсерваторія попереджала про сильний вітер і високі хвилі станом на 7-му ранку.
- 16 січня літаки двох авіакомпаній, Korean Air Lines та Cathay Pacific Airways, зіткнулися в аеропорту Тітосе на острові Хоккайдо у Японії. Ніхто не постраждав, хоча крило одного літака було пошкоджено.
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