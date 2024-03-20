В Японії перекинувся танкер-хімовоз: 5 членів екіпажу зникли безвісти

Про це інформує The Japan Times, посилаючись на берегову охорону Японії.

Вказано, що екіпаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun, який стояв на якорі біля берегів острова Муцуре у префектурі Ямагуті, звернувся по допомогу близько 07:05 ранку, повідомивши, що судно перекидається.

Танкер перевозив близько 980 метричних тонн акрилової кислоти, його екіпаж складався з 11 людей - вісьмох індонезійців, двох південнокорейців і одного китайця.

За даними берегової охорони, шістьох членів екіпажу врятували, ще п'ятьох, які зникли безвісти, розшукують.

Раніше місцева метеорологічна обсерваторія попереджала про сильний вітер і високі хвилі станом на 7-му ранку.