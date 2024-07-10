В Японії затримали росіянина, якого підозрюють у незаконному експорті військових товарів до РФ

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що це стало першим затриманням в Японії за нелегальний експорт до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Підозрюваним виявився російський громадянин і представницький директор торгової компанії Astrade Сову Андрій. За даними поліції префектури, підозрюваний заявив, що прокоментує ситуацію після консультації з адвокатом.

Чоловіка, як зазначається, підозрюють в експорті до Росії через Південну Корею особистих плавзасобів, морських двигунів і вживаних мотоциклів на загальну суму приблизно 43 млн єн (близько $250 тис.).