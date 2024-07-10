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В Японії затримали росіянина, якого підозрюють у незаконному експорті військових товарів до РФ

10 липня, 2024 середа
07:23
Світ Японія

Поліція Японії затримала російського громадянина за незаконне вивезення до РФ плавзасобів та інших предметів, які могли використовуватися для військових цілей, з порушенням валютного законодавства

Зміст

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що це стало першим затриманням в Японії за нелегальний експорт до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Підозрюваним виявився російський громадянин і представницький директор торгової компанії Astrade Сову Андрій. За даними поліції префектури, підозрюваний заявив, що прокоментує ситуацію після консультації з адвокатом.

Чоловіка, як зазначається, підозрюють в експорті до Росії через Південну Корею особистих плавзасобів, морських двигунів і вживаних мотоциклів на загальну суму приблизно 43 млн єн (близько $250 тис.).

  • 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля.
Теги:
Економіка
Кримінал
Росія
Японія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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