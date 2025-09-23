Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН

Про це в етері Еспресо розповів політолог, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Він оцінив виступ Трампа на Генасамблеї ООН.

"Ви знаєте, для мене він був особисто дуже несподіваним, тому що набір настільки несумісних тез. Мене просто підкидало на стільці, тому що стільки різних заяв, починаючи від трупів, які валяються десь там в лісах, закінчуючи тим, що мігранти привозили дітей, яких ґвалтували за часів колишнього президента США, його попередника. І наїзди на зелену енергетику, і наїзди на європейців", - сказав Шлінчак.

На думку політолога, все це виглядало якимось спічем, який навряд чи можна розцінювати як виступ лідера наймогутнішої країни світу.

"Я тут зловив себе на думці на те, що не тільки я, не тільки журналісти з України, не тільки аналітики дивилися цей виступ, це ж дивилися і вороги Америки, які, звичайно, що дивлячись на такий виступ, розуміють, що США мають досить таке слабке лідерство. І для мене зараз цей виступ виглядає досить таки очевидною відповіддю, як власне Путін може крутити Трампом як циган сонцем в тих своїх ідіотських висловлюваннях, які ми постійно чуємо. Тому що Трамп, судячи з того, що він говорив на Генасамблеї ООН зараз настільки в розібраному стані, що дуже важко навіть оцінити, наскільки він, в принципі, здатен до глибокого і глибинного аналізу", - підсумував він.