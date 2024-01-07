Вбивство лідера ХАМАСу вплинуло на переговори щодо звільнення заручників, - ЗМІ
Убивство лідера ХАМАСу Салеха аль-Арурі 2 січня в передмісті Бейрута призупинило переговори щодо звільнення заручників
Про це пише NBC News із посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації.
Зазначається. що бойовики ХАМАСу не планують звільняти заручників оскільки побоюються відновлення бомбардувань з боку Ізраїлю.
За словами джерел, офіційні переговори щодо заручників між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару тривають, хоча останні події вплинули на атмосферу навколо переговорів.
"Хоча Ізраїль ще офіційно не взяв на себе відповідальність за вбивство аль-Арурі, чотири джерела раніше повідомили NBC News, що він стоїть за ударом", - додали журналісти.
- 2 січня ізраїльський безпілотник убив посадовця ХАМАСу Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе