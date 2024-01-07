Вбивство лідера ХАМАСу вплинуло на переговори щодо звільнення заручників, - ЗМІ

Про це пише NBC News із посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації.

Зазначається. що бойовики ХАМАСу не планують звільняти заручників оскільки побоюються відновлення бомбардувань з боку Ізраїлю.

За словами джерел, офіційні переговори щодо заручників між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару тривають, хоча останні події вплинули на атмосферу навколо переговорів.

"Хоча Ізраїль ще офіційно не взяв на себе відповідальність за вбивство аль-Арурі, чотири джерела раніше повідомили NBC News, що він стоїть за ударом", - додали журналісти.