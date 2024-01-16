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Велика Британія готова до нових ударів по хуситах в Ємені, - Сунак

16 січня, 2024 вiвторок
06:55
Світ Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія готова знову вдатися до військових дій проти хуситів у Ємені

Про це він заявив у зверненні до парламенту 15 січня, передає Радіо Свобода.

Сунак попередив, що військо може завдати нових ударів, якщо хусити продовжать утримувати заручників і становитимуть загрозу міжнародному судноплавству у регіоні.

"Загрози судноплавству мають припинитися. Незаконно затримані судна та екіпажі мають бути звільнені. І ми, як і раніше, готові підкріпити свої слова діями", – наголосив прем'єр.

Він запевнив, що залишається відданим ідеї щодо консультацій із парламентом перед початком тривалих військових дій у регіоні, однак, прокоментував рішення розпочати удари без схвалення депутатами під час спільних дій зі США.

"Було необхідно вдарити швидко, щоб захистити безпеку", – пояснив Сунак.

  • У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.
  • Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.
  • Президент США Джо Байден 13 січня заявив, що Штати надіслали Ірану "приватне повідомлення" щодо відповідальності підтримуваних Тегераном хуситів за атаки на судна в Червоному морі.
  • Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану вночі на 16 січня атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.

Близький Схід
Ємен
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
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