Велика Британія готова до нових ударів по хуситах в Ємені, - Сунак
Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія готова знову вдатися до військових дій проти хуситів у Ємені
Про це він заявив у зверненні до парламенту 15 січня, передає Радіо Свобода.
Сунак попередив, що військо може завдати нових ударів, якщо хусити продовжать утримувати заручників і становитимуть загрозу міжнародному судноплавству у регіоні.
"Загрози судноплавству мають припинитися. Незаконно затримані судна та екіпажі мають бути звільнені. І ми, як і раніше, готові підкріпити свої слова діями", – наголосив прем'єр.
Він запевнив, що залишається відданим ідеї щодо консультацій із парламентом перед початком тривалих військових дій у регіоні, однак, прокоментував рішення розпочати удари без схвалення депутатами під час спільних дій зі США.
"Було необхідно вдарити швидко, щоб захистити безпеку", – пояснив Сунак.
- У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.
- Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.
- Президент США Джо Байден 13 січня заявив, що Штати надіслали Ірану "приватне повідомлення" щодо відповідальності підтримуваних Тегераном хуситів за атаки на судна в Червоному морі.
- Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану вночі на 16 січня атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.
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