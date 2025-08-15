Велика Британія готова відправити в Україну війська в разі припинення вогню, - глава міноборони Гілі
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що Сполучене Королівство готове відправити в Україну свої війська для зміцнення режиму припинення вогню, якщо такого буде досягнуто
Про це інформує BBC.
За його словами, Велика Британія готова "поставити черевики на землю" в Україні в разі припинення вогню для його посилення.
Також Гілі вважає: саміт на Алясці лідера США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна "може стати першим кроком" до миру в Україні.
Однак міністр наголосив на готовності Лондона "посилити економічні санкції та тиск на Путіна, якщо він покаже сьогодні на Алясці, що він дійсно несерйозний".
- Напередодні The Times писало, що британське військове командування відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє "жорсткі санкції" проти Росії.
