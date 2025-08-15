Велика Британія готова відправити в Україну війська в разі припинення вогню, - глава міноборони Гілі

Про це інформує BBC.

За його словами, Велика Британія готова "поставити черевики на землю" в Україні в разі припинення вогню для його посилення.

Також Гілі вважає: саміт на Алясці лідера США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна "може стати першим кроком" до миру в Україні.

Однак міністр наголосив на готовності Лондона "посилити економічні санкції та тиск на Путіна, якщо він покаже сьогодні на Алясці, що він дійсно несерйозний".