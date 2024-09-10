Велика Британія запровадила санкції проти повітряно-космічних сил РФ

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Також Британія запровадила санкції проти 924-го державного центру безпілотної авіації РФ та командування військово-транспортної авіації росіян через їхній "намір використовувати системи озброєння для знищення України".

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідальний за поставки дронів армії РФ, серед них - БПЛА, які ворог використовує для ударів по Україні.