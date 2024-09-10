Велика Британія запровадила санкції проти повітряно-космічних сил РФ
Велика Британія у вівторок, 10 вересня, оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, зокрема Лондон наклав обмеження на повітряно-космічні сили Росії
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Також Британія запровадила санкції проти 924-го державного центру безпілотної авіації РФ та командування військово-транспортної авіації росіян через їхній "намір використовувати системи озброєння для знищення України".
924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідальний за поставки дронів армії РФ, серед них - БПЛА, які ворог використовує для ударів по Україні.
- 10 вересня Франція, Велика Британія та Німеччина засудили постачання Іраном балістичних ракет до Росії та заявили, що ними будуть ужиті "негайні заходи" для скасування двосторонніх угод із Тегераном щодо авіасполучення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе