Великі поклади нафти в Росії не експлуатуються через брак технологій, - експерт з енергетики Буковський
Чималі поклади нафти в Росії не доступні через брак західних технологій, росіяни не можуть збільшити обʼєми видобутку, якщо не отримають сучасні технології
Про це розповів керівник програми з енергетики та стійкості у фонді імені Казімєжа Пулянського Мацей Буковський
"Мені здається, що сценарії, коли ціна на нафту буде нижче $50 за барель, будуть реалістичними тоді, коли для цього виникла б умова. Тобто, якщо цей рівень ціни буде досягнуто, то він не буде утримуватись довго. Оскільки, США можуть вплинути на ціну нафти, втім, нафта є різною і ціна її видобутку теж буває різною", - пояснив Буковський.
За словами експерта, якщо США збільшать видобуток нафти, то точно не дозволять різко зменшити ціну за барель до надто низького рівня.
"Дуже важливо згадати про те, що багато покладів нафти в Росії не експлуатується, бо не вистачає технологій. Ці ж технології мають американці. Наприклад, у 2019 році США вперше стали експортерами нафти, а не імпортерами. Тож якби західні технології для росіян стали б знову доступними, вони змогли б освоїти більше тих нафтових полів, які вони мають. Ще одним важливим моментом у цьому контексті є слова Дональда Трампа перед виборами, коли він закликав американські компанії більше видобувати нафти. Це дійсно буде відбуватись. Якщо видобуток нафти у США збільшиться, то американці точно не дозволять, щоб ціна одночасно знизилась до надто низького рівня", - додав він.
- За повідомленнями Reuters у понеділок, 18 серпня, світові ціни на нафту впали після того, як США не запровадили додаткових обмежень проти Росії за підсумками зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці
