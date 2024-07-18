Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Зустріч колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона з Дональдом Трампом – цікаве питання, на яке поки нема чіткої відповіді. Можемо лише апелювати до ключових наративів, що там звучали. По-перше, знаємо, що Джонсон претендує на декілька великих міжнародних посад, як у структурі НАТО, так і у структурі Фонду відновлення України. Джонсон хоче залишатися у великій політиці, як мінімум, на рівні міжнародних організацій. І для цього якраз зараз час пропрацьовувати з Трампом питання України, бо Джонсон сам заявив, що це була ключова тема. Тобто обговорюючи тему миру в Європі, Джонсон підкреслює, що він найбільш придатна людина, щоб працювати на цих міжнародних посадах", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, є й інша сторона медалі, про яку говорять британські колеги. Відомо, що у консервативного уряду Великої Британії не було проблем з Дональдом Трампом. А у лейбористського уряду з Кіром Стармером (новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії - ред.) непогано складаються відносини з демократичним Джозефом Байденом.

"Також нам відомо, що лейбористи з величезним сумнівом ставляться до Трампа, його адекватності та й взагалі можливості співпрацювати. Тому Британії потрібен хтось, потрібен переговірник, який зможе доносити Трампу необхідність співпраці, а також буде зв'язковим між лейбористським Лондоном та республіканським Вашингтоном. Як кажуть британські колеги, можливо, для Джонсона це якраз буде поверненням у велику політику. Тобто стати таким собі посланцем між двома урядами, які не особливо готові один одного розуміти. Жодна з цих теорій не виключає одна одну, тому варто сказати, що Джонсон проявляє себе як досвідчений політик, розуміючи, що з Трампом ніхто не може знайти спільної мови. А Джонсон має досвід роботи з Трампом і чудово розуміє його психологію дій, відповідно, може допомогти як у міжнародному форматі, так і конкретно у британських питаннях", - резюмував Олександр Краєв.