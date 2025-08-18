"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 серпня у Вашингтоні відбудеться одна з наймасштабніших зустрічей – переговори з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів
Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.
"Завтра (18 серпня, - ред.) великий день у Білому домі. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх", - наголосив Трамп.
У своєму наступному дописі він зазначив, що розцінює такі переговори як важливу подію для всієї Америки.
"Фейкові новини скажуть, що для президента Трампа велика невдача приймати стільки видатних європейських лідерів у нашому прекрасному Білому домі. Насправді це велика честь для Америки", - підкреслив американський лідер.
- Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.
- Біла Церква
