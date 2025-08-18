"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами

Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

"Завтра (18 серпня, - ред.) великий день у Білому домі. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх", - наголосив Трамп.

У своєму наступному дописі він зазначив, що розцінює такі переговори як важливу подію для всієї Америки.

"Фейкові новини скажуть, що для президента Трампа велика невдача приймати стільки видатних європейських лідерів у нашому прекрасному Білому домі. Насправді це велика честь для Америки", - підкреслив американський лідер.