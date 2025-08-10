Венс: США припиняють фінансування війни в Україні, але не проти, щоб європейці перейняли ініціативу і купували у нас зброю
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки припиняють фінансування війни в Україні, пояснивши це прагненням досягти мирного врегулювання конфлікту
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
"Як мені здається, американці вже втомилися нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу й фактично купувати зброю у американських виробників – ми не проти. Але самі ми більше цього фінансувати не будемо", - зазначив Венс.
Він зазначив, що Сполучені Штати сказали європейським союзникам, що війна відбувається "у ваших краях, просто у вас під носом" і тому, на думку адміністрації Трампа, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні російського вторгнення в Україну.
"Ви повинні бути готові відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно", - додав Венс.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США отримало можливість залишати собі частину озброєння, яке раніше було законтрактовано для України.
