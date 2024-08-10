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Верховний представник ЄС відреагував на російський удар по Костянтинівці

Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
09:49
Світ Жозеп Боррель в Одесі

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на ракетний удар РФ по Костянтинівці 9 серпня, внаслідок якого загинули 14 людей, 43 постраждали

Зміст

Про це він написав у Х.

"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши жвавий торговий центр у Костянтинівці Донецької області", - написав Боррель.

За його словами, Євросоюз "підтримує відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії". Дипломат наголосив, що Україні "невідкладно" потрібно більше військової підтримки, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру.

  • Армія РФ 9 серпня двічі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Зокрема внаслідок ракетного удару по супермаркету 14 людей загинули, 43 дістали поранення.

Теги:
ЄС
Війна з Росією
Донеччина
Костянтинівка
Жозеп Боррель
Світ про Україну
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