Верховний представник ЄС відреагував на російський удар по Костянтинівці

Про це він написав у Х.

"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши жвавий торговий центр у Костянтинівці Донецької області", - написав Боррель.

За його словами, Євросоюз "підтримує відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії". Дипломат наголосив, що Україні "невідкладно" потрібно більше військової підтримки, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру.