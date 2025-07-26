Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Асада

Про це інформує Le Monde.

Касаційний суд постановив, що не існує винятків з президентського імунітету, навіть для воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Разом з тим, головуючий суддя Крістоф Сулар вказав, що, оскільки Асад більше не є президентом, проти нього можуть видати нові ордери на арешт і розслідування справи може продовжитися.

Вказано, що Асада звинувачують у співучасті у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Франція видала ордер на арешт Асада в листопаді 2023 року за його ймовірну роль у ланцюжку командування під час атаки на цивільних із застосуванням зарину. За даними американських спецслужб, 4 і 5 серпня 2013 року в Адра і Думі поблизу Дамаска загинуло понад тисяча людей.

Правозахисники сподівалися, що до нього не застосують президентський імунітет, через тяжкість звинувачень. Це створило б важливий прецедент у міжнародному праві щодо притягнення до відповідальності обвинувачених у воєнних злочинах.