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Верховний суд ООН відкриває тижневі слухання щодо окупації палестинських територій за участю 50 держав

19 лютого, 2024 понедiлок
09:12
Світ суд ООН

У понеділок, 19 лютого, Верховний суд ООН відкриває тиждень слухань щодо правових наслідків окупації Ізраїлем палестинських територій, під час яких перед суддями виступлять представники понад 50 держав світу

Про це повідомляє Reuters.

Слухання є частиною палестинських зусиль, спрямованих на те, щоб міжнародні правові інституції розглянули поведінку Ізраїлю, та відбуваються на тлі зростання занепокоєння щодо наземного наступу Ізраїлю на місто Рафах на півдні Гази. 

Вони триватимуть до 26 лютого. Передбачається, що після цього судді візьмуть кілька місяців на роздуми перед тим, як винести консультативний висновок.

Попри те, що в минулому Ізраїль ігнорував подібні висновки Верховного суду, це може посилити політичний на ізраїльську владу через війну в секторі Гази.

Серед країн, які планують взяти участь у слуханнях, є США - найсильніший прихильник Ізраїлю, Китай, Росія, Південна Африка і Єгипет.

Судді повинні переглянути окупацію палестинських територій Ізраїлю "включаючи заходи, спрямовані на зміну демографічного складу, характеру і статусу Священного міста Єрусалиму, а також прийняття пов'язаних з ними дискримінаційних законів і заходів".

Процедура надання консультативного висновку відбувається окремо від справи про геноцид, яку Південна Африка подала до Міжнародного суду ООН проти Ізраїлю у зв'язку з передбачуваними порушеннями в Газі Конвенції про запобігання геноциду 1948 року. 

Згідно із заявою ООН, результат консультативного висновку не буде юридично обов'язковим, але матиме "велику юридичну вагу і моральний авторитет".

  • 29 грудня Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням терміново видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид 1948 року в ході репресій проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі.
Теги:
ООН
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Верховний суд
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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