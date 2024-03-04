Верховний суд США готується винести рішення щодо можливого усунення Трампа від виборів 2024 року
У понеділок, 4 березня, Верховний суд США винесе рішення, чи зможе Дональд Трамп брати участь у цьогорічних президентських виборах
Про це повідомляє Associated Press.
Очікується, що в понеділок судді приймуть рішення щодо справи з Колорадо, яка загрожує виключенням Трампа з деяких виборчих бюлетенів штату через його спроби оскаржити свій програш на виборах у 2020 році.
Рішення буде оприлюднено після 10:00 за східним часом (17:00 за київським часом).
За день до супервівторка, який відбудеться у 16 штатах, вирішення справи в понеділок усунуло б невизначеність щодо того, чи будуть зараховані голоси за Трампа в кінцевому підсумку.
Суд заслухав аргументи обох сторін менш як місяць тому, 8 лютого. Тоді здавалося, що судді були готові винести рішення на користь Трампа.
У виданні зазначили, що суд штату Колорадо першим застосував конституційну норму часів після громадянської війни, яка забороняє обіймати посади тим, хто "брав участь у заколоті".
З того часу Трампу також заборонено брати участь у праймеріз у двох штатах - Іллінойсі та Мейні, однак обидва рішення, як і рішення Колорадо, призупинені до завершення розгляду справи у Верховному суді.
Досі Верховний суд ніколи не виносив рішення щодо положення розділу 3 14-ї поправки.
Минулого тижня судді також погодилися заслухати аргументи щодо того, чи може Трамп бути притягнутий до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у втручанні у вибори, в тому числі за його роль в атаці на Капітолій 6 січня 2021 року. Слухання відбудуться наприкінці квітня.
- 29 лютого повідомлялось, що суддя штату Іллінойс заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.
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