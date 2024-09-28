Верховного лідера Ірану Хаменеї евакуювали в безпечне місце після ліквідації лідера "Хезболли"
Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевезли в безпечне місце з посиленими заходами безпеки після ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Джерела повідомили, що Іран перебував у постійному контакті з ліванською "Хезболлою" та іншими регіональними проксігрупами, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по південному Бейруту.
Видання нагадує, що в липні в столиці Ірану Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Ізраїльська влада поки що не взяла на себе відповідальність за його вбивство.
- Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.
- У вівторок, 27 вересня, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли.
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