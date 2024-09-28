Верховного лідера Ірану Хаменеї евакуювали в безпечне місце після ліквідації лідера "Хезболли"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Джерела повідомили, що Іран перебував у постійному контакті з ліванською "Хезболлою" та іншими регіональними проксігрупами, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по південному Бейруту.

Видання нагадує, що в липні в столиці Ірану Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Ізраїльська влада поки що не взяла на себе відповідальність за його вбивство.