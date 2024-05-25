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Оновлено

Вертоліт, на якому летів Пашинян, здійснив екстрену посадку

25 травня, 2024 субота
12:00
Світ

Ранком суботи, 25 травня 2024 року, гелікоптер вірменського прем'єра Нікола Пашиняна під час його службових відвідин регіонів здійснив вимушену посадку. Про це заявив сам прем'єр, що перебував на борту

Зміст

Спершу про подію повідомив наближений до родини Пашиняна інформаційний ресурс ArmTimes.

"Сьогодні гелікоптер прем'єр-міністра РВ Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку на стадіоні у Ванадзорі", - зазначило видання близько 11:00.

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Пізніше вірменський прем'єр у соцмережах особисто запевнив, що з ним вже усе гаразд.

"Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжимо подорож автомобілем. Бажаю усім гарного дня", - заявив у себе на фейсбуці об 11:15 очільник уряду Вірменії.

При цьому пресслужба Пашиняна долучила до цього повідомлення відео, на якому видно, як той сідає на борт, потім перебувавє у салоні вертольоту, а далі йде шкільним стадіоном, на якому стоїть гелікоптер.

  • Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота, в якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі.
Теги:
аварії
Вірменія
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