Вертоліт, на якому летів Пашинян, здійснив екстрену посадку

Спершу про подію повідомив наближений до родини Пашиняна інформаційний ресурс ArmTimes.

"Сьогодні гелікоптер прем'єр-міністра РВ Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку на стадіоні у Ванадзорі", - зазначило видання близько 11:00.

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Пізніше вірменський прем'єр у соцмережах особисто запевнив, що з ним вже усе гаразд.

"Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжимо подорож автомобілем. Бажаю усім гарного дня", - заявив у себе на фейсбуці об 11:15 очільник уряду Вірменії.

При цьому пресслужба Пашиняна долучила до цього повідомлення відео, на якому видно, як той сідає на борт, потім перебувавє у салоні вертольоту, а далі йде шкільним стадіоном, на якому стоїть гелікоптер.