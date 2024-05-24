Сліди куль не зафіксовані: Іран опублікував звіт щодо загибелі президента Раїсі

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що військові зібрали та оцінили технічну та загальну інформацію щодо авіакатастрофи, проте для оцінки деяких даних потрібно більше часу.

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У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

"У частинах вертольота, що розбився, не було слідів куль чи подібних зовнішніх предметів", - йдеться у звіті.

Натомість вказується, що через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими, а до місця аварії вдалося дістатися лише ближче до ранку.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.

Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.