Сліди куль не зафіксовані: Іран опублікував звіт щодо загибелі президента Раїсі
Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі
Про це повідомляє TRT Haber.
Зазначається, що військові зібрали та оцінили технічну та загальну інформацію щодо авіакатастрофи, проте для оцінки деяких даних потрібно більше часу.
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У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.
"У частинах вертольота, що розбився, не було слідів куль чи подібних зовнішніх предметів", - йдеться у звіті.
Натомість вказується, що через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими, а до місця аварії вдалося дістатися лише ближче до ранку.
Що відомо про авіакатастрофу в Ірані
19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.
23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.
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