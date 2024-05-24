Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сліди куль не зафіксовані: Іран опублікував звіт щодо загибелі президента Раїсі

Сліди куль не зафіксовані: Іран опублікував звіт щодо загибелі президента Раїсі

24 травня, 2024 п'ятниця
08:39
Світ Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі

Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі

Зміст

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що військові зібрали та оцінили технічну та загальну інформацію щодо авіакатастрофи, проте для оцінки деяких даних потрібно більше часу.

Читайте також: Смерть Ібрагіма Раїсі не вплине на співпрацю РФ з Іраном, - політтехнолог Загородній

У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

"У частинах вертольота, що розбився, не було слідів куль чи подібних зовнішніх предметів", - йдеться у звіті.

Натомість вказується, що через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими, а до місця аварії вдалося дістатися лише ближче до ранку.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. 

Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Теги:
Іран
авіакатастрофа
Читайте також:
Вєрка Сердючка
22 травня, 2024 середа
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
20 травня, 2024 понедiлок
У Ірані назвали причину авіакатастрофи гелікоптера з Раїсі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.73
    Купівля 39.73
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 42.94
    Продаж 43.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
24 травня
09:22
Фонд "Відродження" надасть грант з резервних коштів обстріляній росіянами друкарні Vivat
09:18
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Директор ФСБ Бортніков звинуватив ГУР у причетності до теракту в "Крокус Сіті холі"
09:15
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2205
Ворог кинув на Часів Яр усі ресурси та не просто штурмує, а знищує місто, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
09:02
окупанти
"Варто бути готовими": ДПСУ оцінила ймовірність наступу росіян у Сумській області
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
У Лукашенка два сценарії: поганий і ще гірший
07:59
обстріл, ППО
У Росії заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю
07:50
росія, Китай
Китай і Бразилія у спільному комюніке назвали умови підтримки Саміту миру
07:37
РФ зранку атакувала Нікопольщину: двоє постраждалих
07:27
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує один військовий корабель РФ
07:24
втрати окупантів
Літак, 42 артсистеми та 1240 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:20
Ентоні Блінкен
США обмежили видачу віз грузинським чиновникам через закон про "іноагентів"
07:11
Дональд Туск
Польща та Греція закликали до Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО
06:59
Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва міноборони РФ, - ISW
06:56
аеропорт Бориспіль
Польща посилила захист головного аеропорту для іноземної допомоги Україні через загрозу російських диверсій
06:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони мають успіхи біля Кремінної: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:28
Джо Байден
Байден не поїде на Саміт миру в Швейцарії, - Bloomberg
06:26
Канада - Словаччина, ЧС-2024 з хокею
Визначилися усі півфіналіст чемпіонату світу - 2024 з хокею
06:15
санкції проти РФ
Японія запровадила санкції проти російських організацій за постачання зброї з КНДР
06:00
Анонс
Марлон Гомес, Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру сезону
05:52
F-16
Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США
03:58
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"До мене дійшли чутки": Чісора поділився інсайдом про майбутнє Усика
03:24
Петр Павел
Президент Чехії Павел постраждав під час їзди на мотоциклі
01:55
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" очолить італійський топ-клуб, - ЗМІ
01:27
Найбільше нагород зібрали "Антитіла": стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024
01:23
Сухраб Ахмедов
Путін звільнив командувача армії, яка дислокується у Білгородській області, - ЗМІ
00:57
Київ Цифровий розпочав тестування нової функції
00:30
Оновлено
У Криму пролунала серія вибухів. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів в Алушті
00:28
Збірна України U-17
Збірна України вилетіла з юнацького ЧЄ з футболу
00:04
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Генштаб: Від початку доби на фронті – 88 бойових зіткнень. Росіяни не змогли відтіснити ЗСУ з району Кринків
2024, четвер
23 травня
23:33
Оновлено
UNITED24 оголосила глобальний збір на бойові роботизовані платформи
23:24
Зеленський
Російський терор можливий лише тому, що Україна має обмеження в захисті, – Зеленський
23:15
Оновлено
лукашенко, путін
Літак Путіна прилетів до Білорусі
22:55
Ексклюзив
На фото засідання уряду 24 червня
Питання виборів постане навіть під час воєнного стану, - політолог Кулик
22:54
Оновлено
Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі
22:20
Оновлено
Китай почав "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Тайбей привів армію в бойову готовність
22:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Використання зброї США по території РФ та застосування нових зразків протидії FPV-дронам на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:59
Резерв+
Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у $86 тис. Хто платив
21:48
на фото Володимир Зеленський
Греція, Норвегія та Північна Македонія підтвердили участь у Саміті миру
21:35
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Є багато питань до військкоматів, - Костенко про нові мобілізаційні правила
21:19
фейк
"У Харкові обладнують військовий госпіталь у коледжі, щоб прикритися цивільними": російські фейки за 23 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV