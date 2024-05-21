У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі президентом Раїсі

Про це повідомляє IRNA.

Церемонії вшанування пам'яті та поховання загиблих будуть проведені в наступному порядку:

21 травня о 09:30 у провінції Східний Азарбайджан у місті Тебріз - від площі Шохада до Мосаллия;

21 травня о 16:00 у місті Кум - від святині Хазрата Масума (с.а.с.) до мечеті Джамкаран;

21 травня о 21:00 відбудеться прощання з тілами мучеників у мечеті Імама Хомейні (РА) в Тегерані;

22 травня о 07:30 ранку в Тегерані від Тегеранського університету в напрямку площі Азаді відбудеться заупокійна молитва над тілами мучеників і похоронна процесія за участю народу;

22 травня о 16:00 - вшанування мучеників за участю іноземних високопосадовців;

23 травня о 08:00 ранку в Бірджанді відбудеться церемонія прощання народу провінції Південний Хорасан з президентом

23 травня о 12:00 у священному місті Мешхед відбудеться церемонія похорону і поховання президента Ебрагіма Раїсі.

Окрім того, в Ірані оголосили середу, 22 травня, офіційним вихідним днем для всієї країни.

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У провінціях, де проходять похорони, рішення про вихідний день приймається на розсуд почесних губернаторів цих провінцій.