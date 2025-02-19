Вибори під час війни є способом РФ спробувати перемогти Україну, - Зурабішвілі

Про це вона розповіла "Радіо Свобода" на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зурабішвілі розповіла, що проведення виборів в Україні нині було б на руку Москві.

"Ми були випробувальним майданчиком для російської гібридної стратегії через вибори – як завойовувати країни. Вони застосовують це не лише до Грузії, а й до Румунії, можливо, завтра до Молдови. І коли йдеться про вибори в Україні, це, безумовно, той спосіб, яким Росія, не вигравши війну і не будучи впевненою у перемозі на мирних переговорах, спробує перемогти Україну. Тож остерігайтеся виборів, готуйтеся до виборів, і жодних виборів зараз в Україні", - сказала вона.

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