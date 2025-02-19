Вибори під час війни є способом РФ спробувати перемогти Україну, - Зурабішвілі
Експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка не визнає результатів останніх парламентських та президентських виборів на користь проросійської партії, вважає, що РФ може спробувати перемогти Україну завдяки виборам під час війни
Про це вона розповіла "Радіо Свобода" на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Зурабішвілі розповіла, що проведення виборів в Україні нині було б на руку Москві.
"Ми були випробувальним майданчиком для російської гібридної стратегії через вибори – як завойовувати країни. Вони застосовують це не лише до Грузії, а й до Румунії, можливо, завтра до Молдови. І коли йдеться про вибори в Україні, це, безумовно, той спосіб, яким Росія, не вигравши війну і не будучи впевненою у перемозі на мирних переговорах, спробує перемогти Україну. Тож остерігайтеся виборів, готуйтеся до виборів, і жодних виборів зараз в Україні", - сказала вона.
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- 18 лютого президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії. Зокрема він наголосив на необхідності проведення виборів в Україні.
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