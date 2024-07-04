Вибори у Франції: невідомі напали на представницю уряду
Група людей напала на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено, а також на її помічників. Інцидент стався у комуні на південний захід від Парижа
Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь у соцмережі Х.
"Сьогодні (3 липня. - ред.) ввечері кандидат Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", - написав він.
Атталь додав, що у французькій демократії немає місця насильству та залякуванню.
"Їм не місце в нашій Республіці. Я висловлюю свою повну солідарність із кандидатом та її командою. Відкиньмо атмосферу насильства та ненависті, яка панує", - зазначив прем'єр.
За даними BFMTV, у нападі взяли участь близько 15 людей. Le Parisien пише, що на Тевено і її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували. У справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми.
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