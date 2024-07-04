Вибори у Франції: невідомі напали на представницю уряду

Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь у соцмережі Х.

"Сьогодні (3 липня. - ред.) ввечері кандидат Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у ​​Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", - написав він.

Атталь додав, що у французькій демократії немає місця насильству та залякуванню.

"Їм не місце в нашій Республіці. Я висловлюю свою повну солідарність із кандидатом та її командою. Відкиньмо атмосферу насильства та ненависті, яка панує", - зазначив прем'єр.

За даними BFMTV, у нападі взяли участь близько 15 людей. Le Parisien пише, що на Тевено і її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували. У справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми.