Вибори в Молдові: соціалісти заявили, що не визнають результатів голосування за кордоном і вважають переможцем Стояногло

Про це повідомляє NewsMaker.

Соціалісти вперше прокоментували результати президентських виборів. За їхніми словами, Мая Санду, яка здобула перемогу, є "нелегітимним президентом", а Стояногло - "справжній переможець".

"Минулі президентські вибори, особливо голосування в Придністровському регіоні та на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу... Мая Санду стала "президентом діаспори". Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", - заявила партія.

Водночас соціалісти додали, що проведуть переговори з іншими партіями, аби створити "загальну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".

"Жителі Молдови прийняли рішення 3 листопада 2024 року, вказуючи на своє бажання змінити цю владу. Жителі Молдови вирішуватимуть і надалі, на майбутніх парламентських виборах", - підкреслила Партія соціалістів.