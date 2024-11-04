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Вибори в Молдові: соціалісти заявили, що не визнають результатів голосування за кордоном і вважають переможцем Стояногло

Дар'я Куркіна
4 листопада, 2024 понедiлок
16:29
Світ Молдова

У Молдові Партія соціалістів заявила, що не визнає результати голосування громадян на дільницях за кордоном та вважає "справжнім переможцем" проросійського кандидата Александра Стояногло

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Про це повідомляє NewsMaker.

Соціалісти вперше прокоментували результати президентських виборів. За їхніми словами, Мая Санду, яка здобула перемогу, є "нелегітимним президентом", а Стояногло - "справжній переможець".

"Минулі президентські вибори, особливо голосування в Придністровському регіоні та на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу... Мая Санду стала "президентом діаспори". Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", - заявила партія.

Водночас соціалісти додали, що проведуть переговори з іншими партіями, аби створити "загальну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".

"Жителі Молдови прийняли рішення 3 листопада 2024 року, вказуючи на своє бажання змінити цю владу. Жителі Молдови вирішуватимуть і надалі, на майбутніх парламентських виборах", - підкреслила Партія соціалістів.

  • У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло. За результатами підрахунку 100% голосів виборів, Санду перемогла з 55,33% 
Теги:
Новини
вибори
Молдова
вибори президента
соціалісти
Мая Санду
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