Вибори в Молдові: соціалісти заявили, що не визнають результатів голосування за кордоном і вважають переможцем Стояногло
У Молдові Партія соціалістів заявила, що не визнає результати голосування громадян на дільницях за кордоном та вважає "справжнім переможцем" проросійського кандидата Александра Стояногло
Про це повідомляє NewsMaker.
Соціалісти вперше прокоментували результати президентських виборів. За їхніми словами, Мая Санду, яка здобула перемогу, є "нелегітимним президентом", а Стояногло - "справжній переможець".
"Минулі президентські вибори, особливо голосування в Придністровському регіоні та на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу... Мая Санду стала "президентом діаспори". Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", - заявила партія.
Водночас соціалісти додали, що проведуть переговори з іншими партіями, аби створити "загальну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".
"Жителі Молдови прийняли рішення 3 листопада 2024 року, вказуючи на своє бажання змінити цю владу. Жителі Молдови вирішуватимуть і надалі, на майбутніх парламентських виборах", - підкреслила Партія соціалістів.
- У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло. За результатами підрахунку 100% голосів виборів, Санду перемогла з 55,33%
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