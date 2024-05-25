Від початку року понад 10 тис. африканських мігрантів дісталися на човнах до Британії

Про це повідомляє Reuters.

Водночас за аналогічний період минулого року до Британії прибуло 7395 шукачів притулку, цього року - 10 170, що підкреслює ключовий виклик, який стоїть перед прем'єр-міністром Ріші Сунаком напередодні загальнонаціональних виборів.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими французькими партнерами, щоб запобігти перетину кордону й урятувати життя", - заявив речник міністерства внутрішніх справ у відповідь на різке зростання чисельності мігрантів.

Сунак заявив, що шукачі притулку, які прибули до Британії нелегально, не будуть депортовані до Руанди до голосування на загальнонаціональних виборах у липні, що ставить під сумнів одну з головних програмних засад його Консервативної партії.

Натомість тіньовий міністр із питань імміграції від лейбористів Стівен Кіннок заявив, що уряд Сунака зробив недостатньо для розв'язання цієї проблеми.

"Оскільки всі зусилля уряду зараз зосереджені на тому, щоб доставити кілька сотень людей до Руанди, вони випустили з уваги тисячі людей, які щомісяця перетинають Ла-Манш", - йдеться в заяві Кіннока.

У Лейбористській партії заявили, що в разі перемоги вони створять Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки й прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення нелегальної міграції.