ООН планує виділити $7,9 млрд на підтримку мігрантів з Африки
Агентства ООН з питань міграції цього року планує виділити 7,9 мільярда доларів США для посилення зусиль із захисту мігрантів з Африки, скорочення переміщення та розширення можливостей для легальної міграції
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, Міжнародна організація з міграції (МОМ), що базується в Женеві, шукає кошти серед урядів, компаній приватного сектору та індивідуальних донорів.
"Існує безліч доказів того, що міграція, якщо нею добре управляти, є важливим фактором глобального процвітання і прогресу", - заявила в Генеральна директорка МОМ Емі Поуп.
У звіті МОМ, зазначається, що до кінця 2022 року кількість вимушених переселенців сягнула 117 мільйонів людей, у тому числі 71 мільйон - вимушених переселенців у межах своїх країн, що є рекордним показником.
Нелегальна імміграція та притулок стали суперечливими політичними питаннями в Європі, США та інших країнах за останнє десятиліття, оскільки все більше мігрантів вирушають у небезпечні подорожі через Середземне море та до американо-мексиканського кордону.
Поуп, колишня високопосадовиця Білого дому, очолила МОМ у жовтні 2022 року, пообіцявши співпрацювати з приватним сектором у розв'язання питань міграції.
У рамках своєї мети зі збору коштів МОМ шукає 2,7 мільярда доларів для запобігання вимушеному переміщенню, в тому числі у випадках, коли люди переїжджають через зміну клімату.
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16 грудня біля берегів Лівії високі хвилі потопили човен з 86 мігрантами на борту, внаслідок чого безвісти зниклими або загиблими вважається 61 людина, серед яких діти.
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