Видатки Норвегії на оборону стануть найбільшими після Другої світової війни
Під час безпекової конференції у Мюнхені прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що планує представити парламенту найбільший проєкт збільшення видатків на оборону з часів Другої світової війни
Про це повідомляє Укрінформ.
За переконаннями Стере, необхідно зробити все можливе для збереження тісних трансатлантичних зв'язків між країнами ЄС, НАТО і США.
Він наголосив, що Путін не зміг досягти успіху в Україні, а ЄС має зробити висновки та швидко озброюватись, зберігаючи міцні трансатлантичні зв'язки із США.
"Україна не є історією успіху Путіна", - заявив Стере, додавши, що для Путіна, який прагнув захопити Україну за три тижні, нинішня ситуація є "катастрофою".
Стере зауважив, що на ситуацію в Україні треба дивитись у ширшому контексті.
Прем’єр-міністра Норвегії додав, що наразі важливим є скоординувати європейські країни з величезним інноваційним потенціалом, для виробництва зброї.
Попри те, що Норвегія не є членом Євросоюзу, країна готова тісно співпрацювати з ЄС задля зміцнення оборонного потенціалу на континенті. Стере наголосив, що наразі існує нагальна потреба у збільшенні виробництва зброї в Європі та досягненні оперативної сумісності військ.
- 15 лютого міністерство оборони Норвегії заявило, що цієї весни розпочнеться навчання для українських морських піхотинців з проведення дій на малих катерах.
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