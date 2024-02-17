Видатки Норвегії на оборону стануть найбільшими після Другої світової війни

Про це повідомляє Укрінформ.

За переконаннями Стере, необхідно зробити все можливе для збереження тісних трансатлантичних зв'язків між країнами ЄС, НАТО і США.

Він наголосив, що Путін не зміг досягти успіху в Україні, а ЄС має зробити висновки та швидко озброюватись, зберігаючи міцні трансатлантичні зв'язки із США.

"Україна не є історією успіху Путіна", - заявив Стере, додавши, що для Путіна, який прагнув захопити Україну за три тижні, нинішня ситуація є "катастрофою".

Стере зауважив, що на ситуацію в Україні треба дивитись у ширшому контексті.

Прем’єр-міністра Норвегії додав, що наразі важливим є скоординувати європейські країни з величезним інноваційним потенціалом, для виробництва зброї.

Попри те, що Норвегія не є членом Євросоюзу, країна готова тісно співпрацювати з ЄС задля зміцнення оборонного потенціалу на континенті. Стере наголосив, що наразі існує нагальна потреба у збільшенні виробництва зброї в Європі та досягненні оперативної сумісності військ.