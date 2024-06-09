"Відгуки були позитивними": Фінляндія відправить в Україну новітні військові розробки
Голова відділу військової економіки сил оборони Фінляндії Мікко Хейсканен заявив, що в Україну було експортовано не лише старе озброєння зі складів, але й останні новинки фінської оборонної промисловості
Про це пише Yle.
Фінляндія не розкриває змісту своєї військової допомоги Україні, однак в інтерв'ю інформагенству STT Мікко Хейсканен повідомив, що в Україну експортують не тільки старі оборонні матеріали, що є на складах.
Він розповів і про відправку останніх новинок фінської оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки.
"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", - додав фінський генерал-лейтенант.
За його словами, набутий в Україні досвід стане в пригоді для розвитку новітньої фінської техніки.
Хейсканен також підкреслив, що резерви на виробництво, зроблені оборонними силами для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібна політична воля та додаткове фінансування.
- Тим часом Фінляндія стала десятою державою, яка дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по Росії фінською зброєю.
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