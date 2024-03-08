"Виглядає як політичне заслання": Згурець про призначення Залужного послом у Британії
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що рішення щодо призначення Залужного послом у Великій Британії не є раціональним
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Можливо, таке рішення є оптимальним для президента, з огляду на його внутрішньополітичні вподобання й плани. Але щодо досвіду Залужного, то він був би корисним саме в зміцненні оборони всередині країни у взаємодії з нашими військовими. Або працювати в структурах НАТО, щоб забезпечувати взаємодію по лінії Рамштайну. Там, де його досвід і авторитет безпосередньо стосувався військових справ - це було б більш раціональним і правильним. Побачимо, як буде це коментувати Залужний", - зазначив Згурець.
За словами військового експерта, рішення щодо призначення Залужного послом у Великій Британії не є раціональним.
"Тому, що попри велике значення Британії, як партнера, все одно відправляти туди генерала, - це виглядає як політичне заслання з українського внутрішнього й військового-політичного простору", - наголосив Згурець.
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