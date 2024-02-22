Виклик для верховенства права: очільниця МЗС Японії на зустрічі G20 засудила війну РФ проти України
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава на зустрічі глав МЗС країн G20 у Бразилії засудила вторгнення Росії в Україну. Серед присутніх був і представник РФ Сергій Лавров
Про це пише NHK.
Зокрема Камікава сказала, що війна Росії проти України підриває основу співпраці G20 і створює серйозний виклик для верховенства права.
Вона додала, що "ніколи не можна терпіти односторонні спроби силою змінити статус-кво".
Також Камікава засудив теракти з боку ХАМАСу та інших бойовиків. Вона висловила глибоку стурбованість військовими операціями Ізраїлю у місті Рафах на півдні Сектора Газа, і наголосила на необхідності негайного гуманітарного припинення вогню, пишуть у виданні.
- 19 лютого повідомлялось, що Японія за допомогою приватного сектору надасть Україні довгострокову підтримку.
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