Виклик для верховенства права: очільниця МЗС Японії на зустрічі G20 засудила війну РФ проти України

Про це пише NHK.

Зокрема Камікава сказала, що війна Росії проти України підриває основу співпраці G20 і створює серйозний виклик для верховенства права.

Вона додала, що "ніколи не можна терпіти односторонні спроби силою змінити статус-кво".

Також Камікава засудив теракти з боку ХАМАСу та інших бойовиків. Вона висловила глибоку стурбованість військовими операціями Ізраїлю у місті Рафах на півдні Сектора Газа, і наголосила на необхідності негайного гуманітарного припинення вогню, пишуть у виданні.