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Виклик для верховенства права: очільниця МЗС Японії на зустрічі G20 засудила війну РФ проти України

22 лютого, 2024 четвер
08:07
Світ Україна Японія

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава на зустрічі глав МЗС країн G20 у Бразилії засудила вторгнення Росії в Україну. Серед присутніх був і представник РФ Сергій Лавров

Про це пише NHK.

Зокрема Камікава сказала, що війна Росії проти України підриває основу співпраці G20 і створює серйозний виклик для верховенства права.

Вона додала, що "ніколи не можна терпіти односторонні спроби силою змінити статус-кво".

Також Камікава засудив теракти з боку ХАМАСу та інших бойовиків. Вона висловила глибоку стурбованість військовими операціями Ізраїлю у місті Рафах на півдні Сектора Газа, і наголосила на необхідності негайного гуманітарного припинення вогню, пишуть у виданні.

  • 19 лютого повідомлялось, що Японія за допомогою приватного сектору надасть Україні довгострокову підтримку.
Теги:
Україна
Японія
Війна з Росією
підтримка України
Світ про Україну
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