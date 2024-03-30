Винищувачі F-35А й авіабомби: США схвалили передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів, - WP

Про це пише The Washington Post (WP) із посиланням на анонімних співрозмовників.

"Останніми днями адміністрація Байдена таємно санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, попри занепокоєння Вашингтона щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні Гази", - йдеться у матеріалі.

За даними джерел WP, новий пакет озброєнь містить понад 1800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

Крім того, як пише видання, минулого тижня держдепартамент США санкціонував передачу Ізраїлю ще 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 млрд доларів.

Зазначається, що армія США вже практично не використовує авіабомби, які планується передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних. ЗМІ раніше повідомляли про застосування цих бомб ЦАХАЛ у Газі.

Водночас WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.