Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян назвав умови

Про це він заявив на пресконференції.

"Ми зараз просимо, очікуємо, а також вимагаємо від наших партнерів відповісти на питання: яка зона відповідальності ОДКБ у Вірменії", - заявив Пашинян.

За його словами, Вірменія покладалася на Росію як на союзника, але після того, як війська Азербайджану відвоювали Карабах, а ОДКБ не надала підтримку після запиту вірменського прем'єра, постало питання про доцільність такого партнерства.

Пашинян наголосив, що якщо позиція ОДКБ "відповідатиме уявленням", то питання вирішиться, інакше Вірменія покине організацію.