Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян назвав умови
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що якщо Організація Договору про колективну безпеку не виконає свої обов'язки, то Вірменія вийде з договору
Про це він заявив на пресконференції.
"Ми зараз просимо, очікуємо, а також вимагаємо від наших партнерів відповісти на питання: яка зона відповідальності ОДКБ у Вірменії", - заявив Пашинян.
За його словами, Вірменія покладалася на Росію як на союзника, але після того, як війська Азербайджану відвоювали Карабах, а ОДКБ не надала підтримку після запиту вірменського прем'єра, постало питання про доцільність такого партнерства.
Пашинян наголосив, що якщо позиція ОДКБ "відповідатиме уявленням", то питання вирішиться, інакше Вірменія покине організацію.
- Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
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