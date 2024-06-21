Вірменія визнала державу Палестина
Вірменія визнала державу Палестина і приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Газі
Про це повідомляє пресслужба вірменського МЗС.
"Катастрофічна гуманітарна ситуація в Газі та триваючий військовий конфлікт є одними з першочергових питань міжнародного політичного порядку денного, які потребують вирішення. Республіка Вірменія категорично відкидає націлювання на цивільну інфраструктуру, насильство проти цивільного населення, а також захоплення в заручники та полон цивільних осіб під час збройного конфлікту та приєднується до вимог міжнародного співтовариства щодо їх звільнення без попередніх умов", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Газі, а також зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - наголосили вірменська дипломатія.
У МЗС переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення
"Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина", - резюмується у заяві.
- 20 січня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай підтримує палестинський народ у прагненні створити власну незалежну державу Палестина.
- Емманюель Макрон заявив, що визнання палестинської держави "не табу" для Парижа, зазначивши, що Франція може прийняти одностороннє рішення, якщо зусилля, спрямовані на розв'язання проблеми за принципом двох держав, не просунуться вперед через протидію Ізраїлю.
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