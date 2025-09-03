Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко

Про це в етері Еспресо заявив політолог Вадим Денисенко.

"Російська Федерація протягом останніх кількох місяців планомірно намагається стати посередником у переговорах між США та Китаєм. Їм не вдасться цього зробити. Ані Китаю, ані США не потрібні посередники. Втім, що їм вдається вже сьогодні так це те, що розторговувати Північний морський шлях і Арктичний шельф між США та Китаєм. Вже зараз росіяни добитись того, що змогли відсунути питання України на другий план, а у питанні переговорів між США та Китаєм акцентувати на Арктичному шельфі", - пояснив Денисенко.

За словами політолога, розбіжності між США та Європою дуже впливатимуть на мирні переговори щодо війни в України.

"Якщо говорити про короткострокову перспективу, то ні про який мир мова не йде. Мерц частково правий стосовно того, що справді розбіжності між Європою та США будуть впливати достатньо серйозно на цю справу", - додав він.

Денисенко наголосив, що Китай перш за все зацікавлений в торгівлі з Росією, а не підтримці Путіна. Адже, велика кількість товарів, які Китай продає до Росії, експортується й до України.

"Якщо ж ми говоримо про середньострокову перспективу, то ключ до миру багато в чому буде залежати від переговорів між США та Китаєм. Власне, в межах цих переговорів можуть виникнути додаткові перемовини між США, ЄС, Китай, Україна й Росія. Втім, тут варто наголосити, що без Китаю вірогідність припинення вогню дуже низька. Також варто зазначити, що Китай не підтримує РФ, а торгує з ними. І продає Росії ті ж товари, що й Україні. Тому коли ми говоримо про те, що Китай щось продає Росії, то багато чого з цих товарів купує й Україну. Понад 80% імпорту України з Китаю складають БПЛА", - наголосив політолог.