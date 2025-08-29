Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна стосовно України, - Reuters
Спецпредставник президента США Стів Віктофф на зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним 6 серпня був без нотатора держдепу. Це призвело до інформування ним Дональда Трампа хибними даними щодо вимог росіян до України
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Після зустрічі з Путіним у Москві Віткофф 7 серпня розповів Трампу та європейським лідерам, що Росія нібито погоджується вивести війська з ТОТ Запорізької та Херсонської областей в обмін на вихід Києва з Донеччини й Луганщини.
За словами чотирьох співрозмовників агентства, така інформація вразила багатьох союзників, оскільки вона значно відрзінялася від публічних заяв Путіна.
Стверджується, що після цього Трамп привітав свого посланця з "великим прогресом" та погодився на саміт з главою Кремля на Алясці.
Однак наступного дня, 8 серпня, Віткофф змінив думку під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими радниками з нацбезпеки. За словами джерела видання, тоді спецпредставник пояснив, що Путін насправді не пропонував виведення військ РФ із зазначених двох регіонів, натомість той сказав, що не вимагатиме офіційного юридичного визнання Запоріжжя й Херсонщини російськими.
"Віткофф, магнат у сфері нерухомості, який не має досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, прийшовши на зустріч без секретаря з Державного департаменту. І тому не залишив записів точних пропозицій Путіна", – пояснює неточність Reuters із посиланням на дипломата.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
