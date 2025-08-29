Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна стосовно України, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Після зустрічі з Путіним у Москві Віткофф 7 серпня розповів Трампу та європейським лідерам, що Росія нібито погоджується вивести війська з ТОТ Запорізької та Херсонської областей в обмін на вихід Києва з Донеччини й Луганщини.

За словами чотирьох співрозмовників агентства, така інформація вразила багатьох союзників, оскільки вона значно відрзінялася від публічних заяв Путіна.

Стверджується, що після цього Трамп привітав свого посланця з "великим прогресом" та погодився на саміт з главою Кремля на Алясці.

Однак наступного дня, 8 серпня, Віткофф змінив думку під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими радниками з нацбезпеки. За словами джерела видання, тоді спецпредставник пояснив, що Путін насправді не пропонував виведення військ РФ із зазначених двох регіонів, натомість той сказав, що не вимагатиме офіційного юридичного визнання Запоріжжя й Херсонщини російськими.

"Віткофф, магнат у сфері нерухомості, який не має досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, прийшовши на зустріч без секретаря з Державного департаменту. І тому не залишив записів точних пропозицій Путіна", – пояснює неточність Reuters із посиланням на дипломата.