Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів

Про це політик написав у мережі Х.

"Ми виходимо з того, що ці та інші поправки та обмеження, які обговорюють в державній думі РФ, не стосуються громадян Киргизької Республіки. Згідно з основними принципами ЄАЕС (Євразійського економічного союзу - ред.), наші громадяни мають вільний і рівноправний доступ до трудового ринку", - зазначив Байсалов.

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За його словами, в разі будь-якої іншої інтерпретації та прирівнювання громадян Киргизстану до мігрантів із країн, що не є членами Євразійського союзу, "нам буде дуже складно обґрунтовувати нашому народу сенс участі в ЄАЕС".

У такий спосіб киргизький урядовець прокоментував законодавчу ініціативу членів держдуми Росії щодо заборони мігрантам працювати в медицині, освіті та кур'єрами, якщо зарплата перевищує 100 тисяч рублів (48 тисяч гривень).

До складу ЄАЕС наразі входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан.