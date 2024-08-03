Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів
Заступник голови уряду Киргизстану Еділь Байсалов сподівається, що посилення владою РФ обмежень для трудових мігрантів не торкнеться громадян його країни
Про це політик написав у мережі Х.
"Ми виходимо з того, що ці та інші поправки та обмеження, які обговорюють в державній думі РФ, не стосуються громадян Киргизької Республіки. Згідно з основними принципами ЄАЕС (Євразійського економічного союзу - ред.), наші громадяни мають вільний і рівноправний доступ до трудового ринку", - зазначив Байсалов.
Читайте також: Киргизстан закликав громадян відкласти поїздки до Росії після теракту в Підмосков'ї
За його словами, в разі будь-якої іншої інтерпретації та прирівнювання громадян Киргизстану до мігрантів із країн, що не є членами Євразійського союзу, "нам буде дуже складно обґрунтовувати нашому народу сенс участі в ЄАЕС".
У такий спосіб киргизький урядовець прокоментував законодавчу ініціативу членів держдуми Росії щодо заборони мігрантам працювати в медицині, освіті та кур'єрами, якщо зарплата перевищує 100 тисяч рублів (48 тисяч гривень).
До складу ЄАЕС наразі входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан.
- Перед цим російська держдума за один день ухвалила у трьох читаннях закон, який змусить нових російських громадян ставати на військовий облік одразу після отримання паспорта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе