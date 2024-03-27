Киргизстан закликав громадян відкласти поїздки до Росії після теракту в Підмосков'ї

Про це пише Reuters.

Зазначається, що звинувачення мігрантів з боку Росії посилили антиіммігрантські настрої у Киргизстані, особливо щодо трудових мігрантів з мусульманських країн Центральної Азії.

У вівторок суд Росії залишив під вартою одного з чоловіків, який народився в Киргизстані, за обвинуваченням у наданні житла чотирьом підозрюваним терористам, які, зі свого боку, є вихідцями з Таджикистану.

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"Сотні тисяч людей з Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану працюють у Росії, і дехто вже сказав, що їм стало важче. Деякі пасажири, наприклад, відмовляються сідати в таксі з таджицькими водіями", - пише видання.

Відтак МЗС Киргизстану закликало громадян відвідувати Росію виключно в разі необхідності. Зокрема, якщо вони це роблять, переконатись в наявності усіх необхідних документів та виконувати законні розпорядження російської поліції.

Теракт у "Крокус Сіті Холл": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала російська влада.