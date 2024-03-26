Таджики - це прикриття, зв'язок російських спецслужб з "ІД" доволі чітко проглядається, - керівник ЦПД Коваленко про теракт у Москві

Про це пише телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

Після теракту в "Крокусі" Росія намагається пов’язати Україну з терористичною організацією "Ісламська держава". Зокрема, глава ФСБ Бортников заявив, що Україна буцімто готувала бойовиків-ісламістів на території Близького Сходу.

Однак "Ісламська держава" ще у 2015 році внесла Україну до списку ворогів, а росіяни з 2014-го просувають наратив про співпрацю України та "ІД".

"Не дуже схоже на те, що теракт в "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала Росія. Там працювали більш професійні люди. Таджики – це прикриття дій російських спецслужб. Хочу нагадати, що чимало росіян воюють у лавах "ІД", це кілька тисяч осіб, тому зв'язок російських спецслужб з "ІД" доволі чітко проглядається", – сказав керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, Росія намагається за будь-яку ціну сконструювати "український слід" у "Крокусі". Керівник ЦПД впевнений, що Росія сама організувала теракт.

"Хоча сам Путін і його країна є терористами й давно працюють з терористичними організаціями", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.