"Там своєрідний єврей стоїть": у РФ пояснили версію Путіна про нібито причетність України до теракту ісламістів під Москвою
Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві
Версію Путіна пояснив його речник Дмитро Пєсков, інформує радіо "Маяк".
Прессекретаря Путіна запитали про те, як може простежуватися "український слід" у теракті в "Крокусі Сіті Холлі", якщо на чолі України стоїть єврей. Представник Кремля відповів, що Зеленський – це "своєрідний єврей", "який багато в чому виявляє симпатії та тяжіння до націоналістичного духу, який просочив керівництво київського режиму".
"Поки йде слідство, якась офіційна влада не може собі дозволити робити якісь заяви з цього приводу. Хоча я вам рекомендую дуже уважно перечитати заяви Путіна, які він зробив за останні два дні. У цьому контексті вони є дуже важливими".
Секретар радбезу РФ Микола Патрушева, заяву якого публікує ТАСС, був ще більш однозначним.
На відео, опублікованому в мережі, чути, як у Патрушева запитують: "ІДІЛ чи Україна?". У відповідь той каже: "Звичайно, Україна!".
Директор ФСБ Олександр Бортніков теж заявив, що теракт готували радикальні ісламісти, але сприяли цьому спецслужби заходу та України:
"Ми вважаємо, що акцію готували як самі радикали-ісламісти, так, звісно, сприяли західні спецслужби, а самі спецслужби України до цього мають безпосереднє відношення".
Відповідаючи на запитання, чи "справді за терактом стоять США, Великобританія та Україна", Бортніков сказав: "Думаю, що так".
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- Раніше, починаючи від 7 березня, американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.
- 25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
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