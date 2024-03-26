"Там своєрідний єврей стоїть": у РФ пояснили версію Путіна про нібито причетність України до теракту ісламістів під Москвою

Версію Путіна пояснив його речник Дмитро Пєсков, інформує радіо "Маяк".

Прессекретаря Путіна запитали про те, як може простежуватися "український слід" у теракті в "Крокусі Сіті Холлі", якщо на чолі України стоїть єврей. Представник Кремля відповів, що Зеленський – це "своєрідний єврей", "який багато в чому виявляє симпатії та тяжіння до націоналістичного духу, який просочив керівництво київського режиму".

"Поки йде слідство, якась офіційна влада не може собі дозволити робити якісь заяви з цього приводу. Хоча я вам рекомендую дуже уважно перечитати заяви Путіна, які він зробив за останні два дні. У цьому контексті вони є дуже важливими".

Секретар радбезу РФ Микола Патрушева, заяву якого публікує ТАСС, був ще більш однозначним.

На відео, опублікованому в мережі, чути, як у Патрушева запитують: "ІДІЛ чи Україна?". У відповідь той каже: "Звичайно, Україна!".

Директор ФСБ Олександр Бортніков теж заявив, що теракт готували радикальні ісламісти, але сприяли цьому спецслужби заходу та України:

"Ми вважаємо, що акцію готували як самі радикали-ісламісти, так, звісно, сприяли західні спецслужби, а самі спецслужби України до цього мають безпосереднє відношення".

Відповідаючи на запитання, чи "справді за терактом стоять США, Великобританія та Україна", Бортніков сказав: "Думаю, що так".