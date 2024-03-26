Лукашенко спростував слова Путіна: імовірні виконавці теракту в Москві намагалися втекти в Білорусь, а не в Україну

Про це інформує державне агентство БЕЛТА з посиланням на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко своїми словами поставив під сумнів твердження Кремля та російської пропаганди про те, що учасники нападу на "Крокус Сіті хол" наперед готувалися до відступу в Україну.

"Вони не могли піти до Білорусі. Їхні куратори – у нас є підозри на деяких, це я Путіну подзвоню, скажу свої підозри, – вони розуміли, що до Білорусі заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений безпековий режим, так і в нас", - розмірковує Лукашенко.

За твердженням президента Білорусі, було залучено сили МВС, виставлено пости на дорогах, у тому числі з Росією, "залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців".

"Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися й пішли на ділянку українсько-російського кордону", — сказав Лукашенко.