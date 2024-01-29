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Віцепрезидент Європарламенту заявив, що про швидкий вступ України до ЄС не може бути й мови

29 січня, 2024 понедiлок
17:11
Світ Європарламент

Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн заявив, що Україна має виконати всі вимоги для повноправного членства в Євросоюзі, жодних поблажок не буде

Про це Етьєн сказав в інтерв'ю Nordwest-Zeitung.

За його словами, Україна має вступати до ЄС на рівних з іншими країнами умовах. Тому процес її прийняття до блоку не може бути швидким, зазначив Етьєн. Він нагадав, що перед тим, як вступити до Євросоюзу, Україні слід розв’язати правові питання, а також побороти корупцію, "з якою у країні проблеми".

"Тому ніякого якнайшвидшого прийняття України до ЄС не може бути", – наголосив віцепрезидент Європарламенту.

Він додав, що ЄС повинен бути готовий до майбутнього розширення, а отже, розширювати співпрацю з Україною для допомоги в її євроінтеграції. Це дасть змогу прискорити процес проведення необхідних реформ і виконання переліку вимог для вступу до блоку, сказав Етьєн.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

14 грудня 2023 року Єврорада вирішила розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

Теги:
Україна
ЄС
Європарламент
євроінтеграція
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