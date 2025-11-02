Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв

Про це заявив в ефірі Еспресо експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Не намагаючись виправдати Трампа, тут варто сказати, що це він вирішив ще задовго щодо зустрічі з Сі, ще задовго до того, як вводити додаткові санкції проти Росії. Переміщення, навіть здавалося б одного полку, особливо, якщо це американська армія, якщо це американська армія за кордоном, це не такий швидкий процес. Тобто, як би Трамп цього не хотів, він ось так не може робити будь-яке своє рішення", - сказав він.

Краєв додав, що це те, що він обіцяв своїм виборцям.

"Він це обіцяв в 16-му році і, як ми пам'ятаємо, до 20 року вивів основну частину сил, засобів та контингенту з Афганістану, у що це потім вилилося. І у 24-му році він сказав: "От бачите, як це робив Байден, він дурень. Я це зроблю краще, я почну обережно. Американців не буде в Європі, наші хлопці і дівчата не будуть під ризиком удару", - наголосив експерт.

Він зауважив, що перше рішення про це, як це зафіксовано, до речі, навіть на офіційному сайті Пентагону, було ухвалено вже 1 лютого, що протягом 25 року почнеться поступове зменшення цих гарнізонів.

"Це було ще до "коаліції рішучих", це було ще до програми Purl, це було ще до всіх інших форматів співпраці з американцями, ще тоді Трамп сказав, що все, ми скорочуємо свою присутність. Варто сказати, в порушення рішення Мадридського і Вільнюського самітів НАТО, які чітко сказали, що гарнізони на східному фланзі мають бути збільшені десятикратно, з 30 тис. до 300 тис", - заявив Краєв.

Експерт зауважив, що за цей час їх збільшили тільки до 50 тис.

"Тобто там роботи ще ого-го. Добре, що Британія готова заступити цей аспект. Добре, що Швеція і Фінляндія доєдналися і також якби власними силами вклалися. Це рішення Трампа поки що рано сприймати як певне підігравання агресору, тому що це рішення, яке було давно, вже тоді з ним почали боротися. Вже тоді, на жаль, Трампа не вдалося переконати, тому це от частина його стратегії. Як би там не казали про Трампа як хаотичного, непередбачуваного такого людину-момента, транзакційного президента, певні аспекти його роботи є все-таки стратегічними", - вважає він.

Краєв уточнив, що зменшення власної присутності в Європі - це те, про що він говорив давно.

"Він готовий давати зброю. Навіть розмовляли про те, щоб під Ужгородом зробити логістичний хаб для підтримки України, миротворчих сил і так далі. Але це має робити Європа. Він же, знаєте, якби він не цінував Зеленського і нас, і так, що він там постійно міняє свої позиції, але одна в нього була стала теза, яка досі залишається: "Це не моя війна. Це війна Байдена, це війна Європи, це війна України", - сказав експерт.

Він підкреслив, що Трамп, до речі, ніколи не каже, що це війна Росії.

"Я готовий продавати зброю, я готовий заробляти на цьому, я готовий вести за вас переговори. Але на цьому меню в ресторані МакТрамп закінчується. І тому фактично лише на це нам і варто розрахувати. Тому, на жаль, тут не варто дивуватися, але, на щастя, це не є пряме підігравання агресору після складних перемовин", - підсумував Краєв.